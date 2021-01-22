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برلمان

الأحد .. محلية النواب تناقش قانون المحال العامة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
تعقد  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا يوم الأحد لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع يوم الاحد لوضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي
يواصل مجلس النواب جلسات الأسبوع المقبل من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير  حيث يواصل الوزراء  عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم و شرح خططهم المستقبلية.

ويلقي د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه يوم الأحد المقبل كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير  لعرض انجازات وزارته والخطط المستقبلية.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما تلقي  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء للاستماع لي بأن وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.

و كان الاسبوع الجاري  قد شهد عرض ٨   وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية و هم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي   ووزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار  و اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير  التربية والتعليم الفني د طارق شوقي و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط  وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
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