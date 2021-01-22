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سيارات

‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:54 م
‎سيارة Safari الهندي
‎سيارة Safari الهندي
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اشرف عطية
اتجهت الهند نفس نهج شركات السيارات الصينية في تقليد الطرازات الفاخرة فما فعلت شركة فوتون مؤخرا وطرحت سيارة رخيصة تنافس فورد ford F-150 قامت ايضا شركة شركة Tata الهندية بطرح سيارة سيارتها الجديدة Safari، والتي ستكون منافسً قوي لسيارات Land Rover  البريطانية.


‎مواصفات سيارة Safari 

سيارة Safari الهندية الجديدة متاحة بنوعين من المحركات، محركات Kroytec تيربو بأربع أسطوانات وعزم 170 حصانا، ومحركات بعزم 140 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع فتيس أوتوماتيك أو مانيوال 6 سرعات من تطوير شركة هيونداي الكورية العريقة مما يضمن أنها ستأتي بفتيس بدون مشاكل.

‎سيارة Safari الهندي الجديدة تعتبر نسخة مطورة من سيارات Tata Harrier crossover ، وتأتي بتصميم أكثر انسيابية بسقف بانورامي كبير وبتصميم عصري للغاية يجعلها تنافس بقوة.

‎سيارة Safari الهندي

تم بناء ‎سيارة Safari الهندي الجديدة على منصة Omegarc المطورة مثل المنصة التي تم عليها بناء سيارات Discovery Sport و Range Rover Evoque من العملاق البريطاني مما يؤكد ان شركة تاتا الهندية تريد طرح تقليد طبق الاصل من سيارات لاند روفر .

حصلت ‎سيارة Safari الهندي الجديدة على 3 صفوف من المقاعد لتتسع لـ 7 ركاب، و تأتي بواجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشتين تاتش ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية وأخرى امام السائق لتعرض الشرعة و باقي معلومات القيادة لتكون كمسابة عدادات رقمية متطورة من الصانع الهندي . 

‎سيارة Safari الهندي تأتي بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد , و هي متاحة بطول 4 أمتار و66 سنتيمتر، و بارتفاع 178 سم، ومحور عجلات 247 سنتيمتر.

‎أسعار سيارة Safari 

ستباع ‎سيارة Safari الهندي الجديدة منافس لاندروفر بسعر 19.000 دولار أى مايعادل 299.000 جنية مصري دون جمارك أو رسوم.

لم تكن ‎سيارة Safari الهندي هي الاولي من نوعها من حيث السيارات المقلدة و التي تتشابة الي حد كبير مع سيارات لشركات عريقة بل سبقتها شركة فوتون الصينية و طرحت البيك أب ذا جيانغ جون و هي نسخة طبق الاصل من سيارة فورد ford f150 بتصميم مستوحى من رابتر.
‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور
‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور
‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور
‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور
‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور
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