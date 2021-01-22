سيراميكا كليوباترا يستعد للجونة.. وصالح جمعة في الصورة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة.





وشهد المران مشاركة صالح جمعة في التدريب الجماعي والتقسيمة بشكل قوي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي والبدني، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، عقب تعافيه من إصابة السمانة.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري، بعدما تقرر تأجيل لقاء المصري بالجولة التاسعة الذي كان من المزمع إقامته الأحد المقبل.



