لبلبة: وهبت حياتي للفن بعد الانفصال عن حسن يوسف.. فيديو

قالت الفنانة لبلبة انها تزوجت مرة واحدة وكان عمرها 17 سنة وكانت من الممكن أن تتزوج مرة أخرى بعد الانفصال ولكنها رفضت خاصة أن زوجها كان الفنان حسن يوسف، ووهبت حياتها للفن والتفكير في الأعمال التي تقدمها للجمهور.





وأضافت لبلبة خلال برنامج باب الخلق عبر فضائية النهار أن هناك شخصين رغبا في الزواج بها ولكن لم يكن لديهم حب للفن، مشيرة إلى أنهما رغبا في أن تنهي علاقتها بالفن ولكنها رفضت.





وتابعت لبلبة أن الفن يسرق العمر، وانها تشعر بسعادة بذلك ولم تندم على الإطلاق.





وأشارت لبلبة إلى أن الجمهور لديه سحر خاص ويقوم بتقويتنا دائما وعندما يسعد الجمهور فإنها مسئولية كبيرة ونخاف ان نخطئ أمام جمهورنا ومواجهته منتهى الصعوبة.



