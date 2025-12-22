وليد صلاح عبداللطيف: صلاح خارج التقييم.. وحسام حسن يشبه الجوهري

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يبلغ 33 عامًا ووصل إلى مستوى عالي جدًا، ولا أحد يستطيع تقييمه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه قائد داخل وخارج الملعب.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العالم كله يعرف قيمة محمد صلاح، موضحًا أنه قيمة كبيرة نفتخر بها في مصر.

وأضاف أن حسام حسن يخفف الضغط عن اللاعبين، مثل محمود الجوهري أسطورة الكرة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة امتلاك اللاعبين ثقافة الأداء من أجل إفادة الفريق.

وأوضح أن جميع اللاعبين يجب أن يكونوا في خدمة المنتخب الوطني، معتبرًا أن هذه هي النجومية الحقيقية بعيدًا عن تسجيل الأهداف فقط.

وأشار إلى أن أغلب لاعبي زيمبابوي يعتمدون على الهجمات المرتدة، ويتميزون بالحالة الدفاعية.