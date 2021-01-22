ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيما الحاج تعلن موعد عرض مسلسل سكن البنات

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:50 م
شيما الحاج
شيما الحاج
Advertisements
محمد بدران
شاركت شيما الحاج، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من  كواليس تصوير مسلسلها الجديد "سكن البنات"، بطولة وفاء عامر ومن إخرج محمد النقلي.

ونشرت شيما صورة بالكاجوال من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" وعلقت قائلة: "صباح الخير وجمعة مباركة علينا جميعا، انتظروني في سكن البنات ابتداء من الغد الساعة 7مساء على النهار one ويعاد على النهار دراما الساعة الحادية عشر مساء، ان شاء الله هيعجبكم #شيماء_يونس".

وتجسد شيما الحاج في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة. 

وكانت شيما الحاج احتفلت بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، تزامنا مع عيد الحب الماضى، وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، فى المقابل العريس ويسمى أحمد، وارتدت شيما فى حفل خطوبتها فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.

وقالت شيما الحاج إنها تنوى التفرغ لزوجها وبيتها بعد كتب كتابها مباشرة، معلقة: "ناوية أتفرغ لجوزى بعد الجواز وأخدمه بعينى".

وكان أحدث ظهور للفنانة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستانًا أسود مثير مكشوف.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد الأحمر يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر أمام بيلاروسيا في مونديال اليد

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

قفزة بوفيات فيروس كورونا في بريطانيا

أول قرار من بيراميدز بشأن مواجهة الاهلي

مدرب بيراميدز السابق: الفريق يتعرض لـ حرب

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور

بعد تلقيها تعليقات مزعجة بسبب وزنها.. جراحة شفط دهون تنهي حياة أم لـ3 أطفال

يصيبك بأمراض القلب.. 3 أضرار لتناول البيض بهذه الكمية