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دعم صحة المرأة: السمنة أكثر الأمراض شيوعا في مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف أحمد سمير المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، تفاصيل المبادرة وآخر ما وصلت له خلال الفترة الأخيرة.
 
وقال سمير، في تصريحات عبر سكايب، لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة أون إي، اليوم الجمعة، إن المبادرة تسير بخطى ثابتة وسريعة ونعمل على متابعة الأمور في كل المحافظات، مضيفا ان المبادرة تحصل على كل الدعم من القيادة السياسة في الدولة. 

وأضاف المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، أن أكثر الأمراض المنتشرة لدي سيدات مصر والتي كشفتها المبادرة هي مرض السمنة والذي يعد من أخطر الأمراض نظرا لانتشاره الكبير بين الراجل والسيدات بشكل كبير في مصر. 

وتابع أحمد سمير المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، أن خطتنا تقوم على أساس الأمراض الأكثر انتشار بدي السيدات المصرية، وبدأنا بقيروس سي وأورام الثدي والضغط والسكر والسمنة الأكثر شيوعا في مصر لدي الرجال والسيدات في مصر، والسمنة مرض خطيرة وعلينا الحذر منه.
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