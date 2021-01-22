دعم صحة المرأة: السمنة أكثر الأمراض شيوعا في مصر

كشف أحمد سمير المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، تفاصيل المبادرة وآخر ما وصلت له خلال الفترة الأخيرة.

وقال سمير، في تصريحات عبر سكايب، لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة أون إي، اليوم الجمعة، إن المبادرة تسير بخطى ثابتة وسريعة ونعمل على متابعة الأمور في كل المحافظات، مضيفا ان المبادرة تحصل على كل الدعم من القيادة السياسة في الدولة.





وأضاف المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، أن أكثر الأمراض المنتشرة لدي سيدات مصر والتي كشفتها المبادرة هي مرض السمنة والذي يعد من أخطر الأمراض نظرا لانتشاره الكبير بين الراجل والسيدات بشكل كبير في مصر.



