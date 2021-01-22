دولة عربية دون وفيات بـ كورونا لليوم الثاني

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 153 حالة لعمالة وافدة، و 168 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.





وأشارت الصحة البحرينية في بيان لها منذ قليل أنه لم يتم رصد أي حالات وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليبقي إجمالي الوفيات بالمملكة ثابتا عند 366 حالة.





كما تم إجراء 10318 فحصا بين كل المقيمين علي الأراضي البحرينية بحثا عن مصابي الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 2607285.







