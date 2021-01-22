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أخبار العالم

دولة عربية دون وفيات بـ كورونا لليوم الثاني

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:51 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية   منها 153 حالة لعمالة وافدة، و 168 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج. 

وأشارت الصحة البحرينية في بيان لها منذ قليل أنه لم يتم رصد أي حالات وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليبقي إجمالي الوفيات بالمملكة ثابتا عند 366 حالة. 

كما تم إجراء   10318  فحصا بين كل المقيمين علي الأراضي البحرينية بحثا عن مصابي الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 2607285. 


 كما سجلت الصحة البحرينية تعافي  308 حالات إضافية خلال الساعات الماضية  ليصل إجمالي حالات الشفاء  إلى 95902.
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