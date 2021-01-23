الدعاء باسم الله الأعظم للرزق في الصباح .. أوسع أبواب الخير ويغفل عنه الكثيرون

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الدعاء باسم الله الاعظم

ذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو «الله»، حيث إننا لا نعلم له سميًا، ولم يتسم به أحد من العالمين، لذا قال بعضهم هو "الله" الذي لا نعلم له سمِيًّا، وكثير من الأسماء قد تسمى بها الخلق كالقوي وكالمحسن وكالقادر وكالمعين، إلا أن "الله" لم يتسمَّ به أحد من العالمين، لا ادعاءً وكذبًا وزورًا، ولا على سبيل الاشتراك في اللغة، حتى أن هذا الكذاب مسيلمة سمى نفسه «رحمن اليمامة» فخسئ بما سمى نفسه به ونازع ربه بصفة ليست إلا له سبحانه، فلم يعد يسمى -والحمد لله- إلا «مسيلمة الكذاب» جزاءً وفاقًا، إلا أن أحدًا من العالمين لم يُسَمِّ نفسه "الله"إلى الآن، حيث منع الله الناس من ذلك .

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فسبحان الله المتفرد بالجلال المتفرد «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا»، كما أنه تعالى قد أخفى ساعة الإجابة في ثلث الليل، وأخفى ساعة الجمعة في يومها، وأخفى الاسم الأعظم في أسمائه، وأخفى المثاني في القرآن، وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر، وأخفى الكبائر في الذنوب، وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات، وهذه سبعة من سبعة،

فالتمسوا عبادة ربكم بشوق، وبقلوب تتوجه إليه، تخرج من ظلمات تلك الحياة الدنيا المليئة بالفتن والمحن ، وتدخل في حضرة ربها.

الله سبحانه وتعالى: «وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » الآية 180 من سورة الأعراف، ويقول تعالى: «قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا» الآية 110 من سورة الإسراء.

ن الإنسان مخير في أن يدعو ربه بأي اسم من أسمائه التي ذكرت في القرآن الكريم، إلا أن هناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به، وهو اسم الله الأعظم، فيقول

أيضًا أنه سمع رجلًا يدعو بقوله: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «لقد دعا الله باسمه الأعظم»، وفي بعض الروايات أن اسم الله الأعظم موجود في آية: «وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» الآية 163 من سورة البقرة، وفي فاتحة سورة آل عمران بالآية الثانية: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ»، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .

وهناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به وهو اسم الله الأعظم ، الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى، والراجح من أقوال العلماء أنه مؤلف من عدة أسماء بناء على الأحاديث الواردة فيه، فقد روى أصحاب السُنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم - سمع رجل يدعو ويقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، فقال: «والذي نفسي بيده ، لقد سأل الله باسمه الأعظم ، الذي إذا دُعي به أجاب ، وإذا سُئل به أعطى».

الإنسان مخير في أن يدعو ربه بأي اسم من أسمائه التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي يزيد عددها عن التسعة والتسعين، والتي ذُكرت في الحديث الذي رواه الترمذي، وجاء في فضلها حديث البخاري ومسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، أي من حفظها وعمل بما فيها ،

لما جاء في بعض أدعية النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجَلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي » رواه ابن السُني عن أبي موسى الأشعري وذكره النووي في كتابه «الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار».

الظاهر من تعدد الروايات أن القاسم المشترك بينها هو توحيد الله سبحانه وتعالى ، والدعاء بالتوحيد فيه إخلاص وثقة بالله عز وجل ونفي للشريك عنه، وتقرير أنه لا يستحق أحد سواه أن يلجأ إليه ، فلابد لكل دعاء أن يصحبه هذا الشعور، حتى يكون في موضع الرجاء للقبول، من هذا نرى أن اسم الله الأعظم موجود في القرآن الكرم ، على أن هناك أسماء لله تعالى لم ينزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث،

الدعاء للرزق في الصباح

1- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، و صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

2- اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة، و اجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

3- يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

4- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

5- اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

6- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .

7- يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

8- إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

9- للّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

10- اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.