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منوعات

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

السبت 23/يناير/2021 - 07:46 ص
عريس
عريس
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عزة عاطف
تحول الفرح إلى مأتم وارتدت العروس الأسود بدلًا من الأبيض، عندما توفى العريس في ظروف غامضة قبل لحظات من زفافه.

تحولت المناسبة الاحتفالية في الهند إلى عزاء مؤسف يضم مئات الأشخاص الذين يبكون على وفاة العريس «ماشف سردار محمد».

كان من المفترض أن يعقد كاشف قرانه في اليوم المشئوم الذي وقعت فيه المأساة، وقبيل الزفاف ذهب كاشف ليستحم، حيث وافته المنية في ظروف غامضة.

قبل الحادثة بيوم، احتفل كاشف،بحفل الحناء الذي نُظم بضجة كبيرة لمشاركة السعادة مع الأصدقاء والعائلة.

وفي اليوم التالي، كان المنزل مثقلًا بوفاة العريس في الوقت الذي كان فيه موكب الزفاف على وشك المغادرة إلى كماليا لإقامة الزواج.

وبحسب ما ورد، قبل ساعات قليلة من مغادرة العريس مع عائلته وأصدقائه، ذهب ليستحم، لكنه أصيب بنوبة قلبية وتوفي على الفور.

شعر الأقارب بالقلق عندما لم يخرج من الحمام لفترة طويلة، كسروا الباب ورأوا جثته ممددة على أرضية الحمام.

كان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا أكبر خمسة أشقاء وشقيقتين، لقد أعاد بناء وتجديد منزل أجداده بالمال الذي حصل عليه بشق الأنفس للترحيب بعروسه.

كان والده سردار محمد يعيش حياة تقاعد من لجنة السوق على أمل أن يقوم ابنه الأكبر برعاية الأسرة.

نعت القرية بأكملها وفاة العريس الشاب، فبدلًا من حمله على أكتافهم ببهجة إلى عروسه، حملوا نعشه إلى القبر.
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