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منوعات

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

السبت 23/يناير/2021 - 02:02 ص
لسان كورونا
لسان كورونا
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عزة عاطف
حث خبراء صحيين الهيئة الصحية الوطنية في بريطانيا NHS على إضافة ما يعرف بـ "لسان كوفيد" إلى قائمتها الرسمية لأعراض فيروس كورونا المؤكدة.

حيث يخشى الخبراء أن الأطباء يفشلون في تشخيص حالة واحدة من بين كل 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لأن علامة اللسان لا يتم التعرف عليها رسميًا.

حذر البروفيسور «تيم سبيكتور» مؤسس تطبيق ZOE Covid Symptom Study للكشف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، من أنه يواجه ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض جانبية تشمل "لسان كوفيد".

يتميز لسان كوفيد بعلامات تدل على الإصابة بالفيروس المستجد وتشمل: لسان منتفخ، نتوءات صغيرة حمراء أو بيضاء وتقرحات غير عادية في الفم.

قال البروفيسور سبيكتور عالم الأوبئة في كينجز كوليدج لندن (KCL)، على تويتر : "واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بكورونا تظهر عليه أعراض أقل شيوعًا وغير معروفة رسميا، مثل الطفح الجلدي .

ويضيف: " رؤية أعداد متزايدة من ألسنة كورونا وتقرحات الفم الغريبة، يعني أن ما يصل إلى 20 % من الحالات المصابة يمكن أن تكون في عداد المفقودين وتستمر في نشر المرض الفتاك دون وعي".

وغرد اليوم يدعو الناس إلى الاستمرار في إرسال صور "ألسنتهم"، عندما يتزامن الطفح الجلدي في الفم مع الحمى والتعب.
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