مسؤول لبناني: طفرات كورونا الجديدة تثير القلق

رأى مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض، أن انتشار طفرات كورونا الجديدة في لبنان كان أمرا متوقعًا، وربما ساهم في الارتفاع الحاد الأخير في الحالات.





وأضاف "الأبيض" في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، نقلتها ليبانون ديبايت: "لكن الخبر الأكثر إثارة للقلق هو التقارير الواردة من المملكة المتحدة، والتي تشير إلى أن بعض طفرات كورونا قد تسبب زيادة في عدد الوفيات".





وتابع مدير مستشفى الحريري، أنه "تؤدي بعض الطفرات إلى فيروس أكثر عدوى، وبالتالي تثبط من نجاح تدابير الإحتواء، كما أظهرت بعض الدراسات الحديثة أيضًا أن الطفرات الفيروسية يمكن أن تؤدي إلى سلالات لا يسهل التعرف عليها بواسطة جهاز المناعة في الجسم، مما يجعل اللقاحات أقل فعالية".





وقال أبيض: "بإختصار، يمكن أن تكون الطفرات أخبارًا سيئة، كلما زاد الوقت المسموح للفيروس للانتشار والتكاثر في المجتمع، كلما زاد احتمال ظهور طفرات فتاكة او سريعة الانتشار، لهذا السبب، قد لا تكون تدابير الاحتواء وحدها كافية لاسترجاع حياتنا الطبيعية".





وأشار إلى أنه في لبنان، "هدفنا حاليًا هو استعادة السيطرة على الفيروس، إلا أننا في نهاية المطاف، ونظرًا لما ذكر أعلاه، سنحتاج إلى إتباع استراتيجية صفر كورونا، في جميع أنحاء العالم وليس فقط في لبنان".





وختم مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض، تغريداته، بالقول: "قد يقول البعض أن هذا غير واقعي أو مستحيل، ستبقى الأمور مستحيلة إن لم نحاول".