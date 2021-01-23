ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

السبت 23/يناير/2021 - 09:08 ص
وفاة شخص بـ كورونا
وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه البلدة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك في العطل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يقتل شخصا واحدا كل ست دقائق.

وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ من يوم الاثنين المقبل حتى السابع من فبراير في مدينة ساو باولو الكبرى ومعظم بلديات أغنى ولاية في البرازيل وتضم أكبر عدد من السكان.

وقال حاكم الولاية جواو دوريا امس الجمعة ، إن "موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تضرب العالم وآثارها ملموسة في البرازيل وولاية ساو باولو".

وأضاف أن ارتفاع عدد الإصابات وعدد الذين يدخلون المستشفيات مقلق جدا.

من جهته، صرح منسق خلية مكافحة كورونا جواو جاباردو أن "هناك وفاة واحدة كل ست دقائق" بسبب فيروس كورونا كوفيد-19 في ولاية ساو باولو.

وأضاف محذرا أن "سيناريو الأيام المقبلة ليس مطمئنا، بل بالعكس، إنه قاتم، وخطَر نقص في أسرة العناية المركزة وارد إذا لم تتخذ ساو باولو إجراءات خلال وقت قصير".

وأكد جواو دوريا أنه لن يتراجع على الرغم من ضغوط الأوساط الاقتصادية والرئيس جايير بولسونارو الذي يعارض أي شكل من أشكال العزل أو إبطاء النشاط الاقتصادي.

وقال إن "ساو باولو ليس لديها حكومة شعبوية (…) تتخلى عن مواطنيها"، في إشارة واضحة إلى بولسونارو الذي قد يكون منافسا له في الانتخابات الرئاسية في 2022.

وكانت البرازيل أطلقت خلال الأسبوع الجاري حملة تلقيح وطنية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة.

ويتوقع الخبراء أن تواجه بسرعة نقصا كبيرا في الجرعات.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل 215 ألفا بينهم 51 ألفا في ولاية ساو باولو وحدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل 35918 إصابة و606 وفيات جديدة بكورونا

إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ6 ملايين

رئيس وزراء كندا يعلن إغلاق مدينة تورنتو اعتبارا من الاثنين المقبل

شاهد.. برازيليون يقتحمون كارفور بعد مقتل رجل أسود

إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 32 ألف حالة.. و376 وفاة

ترشيحاتنا

مسئول سابق بالزمالك: سأشجع الأهلي في مونديال الأندية.. وعقد شيكابالا لم يكن يسمح بتوقيع عقوبات مالية عليه

ماذا نقول عند دخول المسجد والخروج منه؟.. رسول الله أوصى بـ 5 أدعية

تمهيدا لـ عودة البناء.. 6 إجراءات جديدة للحكومة في استخراج التراخيص

في ذكرى ميلاده.. سر حب سعيد عبد الغني للون الأبيض

تكفير الذنوب في دقيقتين قبل صلاة الفجر.. ردد هذا الدعاء ولو مرة واحدة

7 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور