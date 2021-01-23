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أخبار العالم

اجتماع "آسيان" الرقمي يؤكد أهمية تعزيز الأمن السيبراني

السبت 23/يناير/2021 - 08:04 ص
تعزيز الأمن السيبراني
تعزيز الأمن السيبراني
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أ ش أ
أفاد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي سيف الدين عبدالله بأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) توصلت إلى اتفاق على أهمية تعزيز آليات الأمن السيبراني كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاتصال الرقمي في المنطقة.
وقال عبد الله - الذي ترأس الاجتماع الأول للوزراء الرقميين لرابطة آسيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم السبت - إن الاتفاق يتضمن الحاجة لتعزيز القوانين واللوائح لضمان سلامة وأمن التواصل الافتراضي وحماية البيانات خلاله، فضلا عن منع استغلال الأطفال والنساء في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك التنمر الإلكتروني.
وأضاف "أن تعزيز الأمن السيبراني هو أيضا أحد المكونات المهمة في الخطة الرئيسية الرقمية للآسيان لعام 2025"، مشيرا إلى أن ماليزيا مستعدة لتبادل خبراتها في مجال الأمن السيبراني مع دول رابطة آسيان من خلال برنامج نظام تعليم الأمن السيبراني العالمي".
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