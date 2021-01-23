بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها





ظهرت أسما شريف منير في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أوف وايت ونسقت معه سويت شيرت بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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ولم تتكلف أسما شريف منير في ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة وغير المبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها وبشرتها أيضا.



