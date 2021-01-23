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أمجد الحداد يكشف عن معلومات جديدة بشأن كورونا من منظمة الصحة العالمية

السبت 23/يناير/2021 - 09:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فترة حضانة فيروس كورونا هي 14 يوما وهي متوسط فترة العزل، حتى وإن ظل الفيروس موجودا في الجسم ولكن بدون أي أعراض، لافتا إلى أن هناك معلومات جديدة من منظمة الصحة العالمية أن من يحمل الفيروس أصبحت فترة حضانته له 10 أيام.

وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هناك نوعين من مصابي فيروس كورونا وهما مصاب بدون أعراض وفي تلك الحالة يجب أن يعزل نفسه 10 أيام كاملة، ومصاب بالفيروس بأعراض وفي تلك الحالة يزال فى العزل 14 يوما ولكن في حالة اختفاء الأعراض في أول أسبوع يخضع لعزل 10 أيام فقط، ويستطيع أن يخرج بعد اليوم الـ10 حتى إنه لا توجد حاجة إلى عمل مسحة تأكيدية.

وأوضح أن هناك حالات ظل الفيروس في جسمها لأكثر من شهر، فهو مجرد بقايا للفيروس في الحلق ولكنه لا يمثل خطرا على المصاب أو على من حوله، مشيرا الى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المصابين بعد فترة العزل فى 30% من الحالات، وتسمى بمتلازمة ما بعد التعافي.

وأضاف أن هذه الحالة من متلازمة ما بعد التعافي، يكون الشخص المصاب تعافى تماما وغير معد، ولكن مازال يظهر عليه بعض الأعراض، من آلام في العظم أو صعوبة في التنفس أو كحة وغيرها، ناصحا أن تلك الحالات يجب أن تتابع من طبيب معالج، مؤكدا أن بقايا الفيروس في الحلق أو الجسم تكون ميتة وغير نشطة.
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