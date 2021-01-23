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رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر يسعى لتضييق الخناق على ميلان أمام أودينيزي

السبت 23/يناير/2021 - 09:53 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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محمد السعيد
يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب الفريولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز على أودينيزي في مباراة اليوم، لموصلة تضييق الخناق على إيه سي ميلان متصدر الترتيب بفارق  3 نقاط.

ويدخل إنتر ميلان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على يوفنتوس بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح أودينيزي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفاعي إنتر، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، خلف إيه سي ميلان متصدر الترتيب بـ 43 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 15 بـ 17 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، روما مع سبيزيا، ميلان مع أتلانتا، فيورنتينا مع كرتوني.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19" في المدرجات.
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