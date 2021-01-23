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ديني

شروط وأركان للزواج يبطل بدونها.. أزهري يكشف عنها.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 09:57 ص
شروط وأركان للزواج
شروط وأركان للزواج يبطل بدونها.. أزهري يكشف عنها
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محمد شحتة
قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، إنه قبل أن يتم الزواج بين رجل وامرأة هناك عدة أمور لابد من توافرها كي يكون العقد صحيحا.

وأضاف عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن من شروط الزواج هو التعيين، أن فلان يتزوج فلانة ويسمى اسم الزوج واسم الزوجة.

وأوضح، أن من شروط الزواج كذلك هو الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة، وبعد ذلك خلو الزوجين من موانع الزواج، سواء من النسب أو المصاهرة أو الرضاع.

كما يشترط اتفاق الدين، فلا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم،  أو زواج المسلم من الوثنية، أو مكوث المرأة في فترة العدة.

وذكر أن للزواج أركان لابد من توافرها في العقد، فوجود الولى  للمرأة أحد أركان عقد الزواج، وكذلك من الأركان هي صيغة العقد، ولابد أن تدل على استمرارية الزواج ولا يكون مؤقتا فبذلك يكون زواجا شرعيا صحيحا.
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