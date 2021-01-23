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رياضة

مدافع الدحيل القطري: أنا زملكاوي.. وتمنيت عدم مواجهة الأهلي

السبت 23/يناير/2021 - 10:35 ص
أحمد ياسر المحمدي
أحمد ياسر المحمدي
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محمد السعيد
أكد أحمد ياسر المحمدي مدافع فريق الدحيل القطري "شقيق حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق"، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر بسبب حبه لـ محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.

وقال أحمد ياسر المحمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أشجع نادي الزمالك منذ الصغر، بسبب محمود عبدالرازق شيكابالا".


وتابع: "كنت أتمنى عدم مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، من أجل تتاح الفرصة للفريقين للتأهل إلى المباراة النهائية، ولكن في النهاية، أتمنى أن نقدم مباراة تليق بمستوى الكرة العربية".

وعن أفضل لاعبي الأهلي، قال أحمد ياسر المحمدي: "السولية وديانج وأفشة وعلي معلول، ووليد سليمان لكنه سيغيب عن البطولة".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

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