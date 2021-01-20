ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسلحة الدحيل القطري المؤثرة قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية.. تعرف عليها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مغامرة خارج مصر عندما يحط الرحال الشهر المقبل لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وتتمتع المباراة بطابع خاص حيث تستحوذ على اهتمامات الساحة الرياضية في الوقت الحالي، خاصة أن المواجهات العربية تحمل صبغة حماسية وندية تاريخية مع تقارب مستويات الفريقين.

الدحيل القطري المستضيف يشارك للمرة الأولى في البطولة آملا أن يتغلب على الأهلي ليواجه بايرن ميونخ، في لقاء تاريخي وحدث من الجيد أن تصبح فقط أحد طرفيه.

ويضم الدحيل القطري في صفوفه عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم أحمد ياسر المحمدي القادم من الدوري الإسباني وصاحب المهارات العالية، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، ويوسف المساكني اللاعب الدولي لمنتخب تونس.

ومن أبرز لاعبيه القطرين المهاجم صاحب الأصول السودانية المعز علي، ولاعب الوسط صاحب الأصول البرازيلية لويس جونيور.

ويعتبر الدحيل القطري بعيدا عن المنافسة خلال العام الحالي مع ابتعاد السد بالصدارة واقترابه من حسم لقب الدوري المحلي بقطر، وهو ما يؤكد أن نادي الدحيل ليس بقوة الأعوام السابقة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يوسف المساكني يثير الجدل بصورة مع علي معلول وفرجاني ساسي

خاص.. الدحيل يقرر فسخ عقد يوسف المساكني..واهتمام زملكاوي بضمه

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه الدحيل القطري

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ حال فوز بطل أفريقيا على الدحيل

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

صدمة لـ نادي النصر قبل مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي.. شاهد

قبيل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يخص دولة عربية بهذا القرار المهم

أول قرار لـ بايدن بعد أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

أسلحة الدحيل القطري المؤثرة قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية.. تعرف عليها

جلسة تصوير لعروس حامل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابعون: ده زواج تجربة

عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية