الزمالك يتطلع لصدارة الدوري والثأر من أسوان.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة محلية جديدة عندما يواجه أسوان في إطار الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري في لقاء سيقام على ملعب "بتروسبورت" .





ويسير الزمالك محليًا بخطى ثابتة مع مدربه البرتغالي جيمي باتشيكو وهو ما جعل عشاق القلعة البيضاء يشعروا بأن الفريق قادر على تحقيق بطولة الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ موسم (2014 - 2015).





لكن سيواجه الزمالك خصمًا عنيدًا خاصة بعد تغيير الجهاز الفني برحيل المدرب سامي الشيشيني وتعيين علاء عبد العال على رأس الجهاز الفني لفريق "زهرة الجنوب".





يتطلع الزمالك لتحقيق انتصار سادس على التوالي من خلال مباراة أسوان، للعودة إلى صدارة الدوري مجددًا نظرًا لفوز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة (3-2).





ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي، إلا أن الأبيض حال فوزه على أسوان سيكون في الصدارة بـ22 نقطة.





واستطاع الزمالك خلال آخر خمس مباريات تحقيق الفوز بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة (1-1).





وجاءت انتصارات الزمالك الأخيرة على حساب كل من: سموحة (2-0) - إنبي (2-1) - طلائع الجيش (3-0) - المصري البورسعيدي (1-0) - الجونة (1-0).





في الموسم الماضي وتحديدًا الأسبوع الـ28، حقق أسوان انتصارًا تاريخيًا على حساب الزمالك بهدف دون رد في معقل "استاد القاهرة".





فوز أسوان هو الأول على حساب الزمالك خلال تاريخ مواجهات الفريقين، كما كان هذا الفوز سببًا في إبعاد الفريق الأبيض عن مواصلة منافسة الأهلي على لقب الدوري بصورة رسمية.









ويسعى الزمالك من خلال مباراة السبت أن يثأر على نتيجة الموسم الماضي، إلى جانب تحقيق الفوز بالمباراة الـ13 أمام "زهرة الجنوب".





وسبق وأن واجه الزمالك منافسه أسوان في 18 مناسبة كان التفوق من نصيب الأبيض 12 مرة، مقابل خمس تعادلات وخسارة.





ويعتبر أكبر انتصار للزمالك على حساب أسوان في موسم (2003 - 2004) بنتيجة (5-0) ضمن الأسبوع الـ19.









يمتلك الزمالك سجلًا مميزًا على المدرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان والذي قاد الفريق مؤخرًا خلفًا لسامي الشيشيني.





عبد العال والذي سبق له وأن قاد الداخلية وبتروجيت واجه الزمالك في 16 مباراة إلا أنه لم يحقق الفوز في أي مباراة بعدما تعادل في مباراتين وخسر في 14 مباراة كان آخرها مع الداخلية بنتيجة (2-1) في موسم (2018 - 2019).



