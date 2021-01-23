بمناسبة عيدهم.. برلماني: رجال الشرطة ما زالوا يقدمون التضحيات للدفاع عن الوطن

هنأ النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة في 25 يناير، موضحًا أن ذكرى معركة الإسماعيلية ستظل رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.









وأكد عكاشة، في تصريحات له، أن هذه الذكرى الخالدة روى فيها أبطال مصر من الشرطة بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ضد الاحتلال الإنجليزي، موضحًا أن معركة الإسماعيلية، ستظل رمز للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.









واختتم تصريحه بالتأكيد على أن رجال الشرطة ما زالو يقدمون التضحيات في الدفاع عن الوطن والذود عنها من أي سوء.







