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رئيس الوزراء: مخطط 2030 يعتمد على تجارب دول حققت طفرة كبيرة.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:34 ص
رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن الدولة المصرية تعتمد في خططها ورؤيتها لعام 2030 ، على تجارب بعض الدول النامية، التي نجحت في النهوض باقتصادها، مثل دول شرق أسيا ، التي حققت طفرة هائلة ونموا كبيرا ، موضحا أن الدولة المصرية حولت تلك التجارب لمشروع ضخم يحمل بعض المبادرات ، مثل مبادرة حياة كريمة  ؛ لتحسين معيشة المواطن المصري .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق مدينة بورسعيد، أن مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الاخرى تستهدف جودة الحياة وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحقيق مكانة ضخمة بين أعظم 30 دولة عالمية.

ويساهم مشروع الفيروز العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المقرر أن يفتتح  الرئيس أيضا اليوم بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافة الى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.
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