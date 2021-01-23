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مدبولي: استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لرفع كفاءة الموانئ البحرية..فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:44 ص
رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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نورهان رأفت
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد أن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الموانئ البحرية ، باستثمارات تصل لـ 50 مليار جنيه ، موضحا أنه سبق وأن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمطارات، ومنها مطار سفنكس.

ويساهم مشروع الفيروز العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المقرر أن يفتتح  الرئيس اليوم أيضا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافة الى مشروعات للألبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.
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