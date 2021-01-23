لمجابهة كورونا.. فض 3 أسواق بالإسكندرية.. شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات، وذلك في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ففي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، قامت إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية ٢٢ برفع الاشغالات بسوق البردويل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





ولاتزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.





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وفي حي الجمرك، قام محمد المغربي، سكرتير عام الحي، بمتابعة رفع وفض الأسواق (سوق الجمعة وسوق الحمام ) ، ورفع الاشغالات والتعديات وإيداعها بديوان عام الحي، والعمل على توسعة الطريق وذلك بميدان التحرير وميدان عرابي، بتواجد الإدارات المعنية بالحي





وفي سياق آخر تم ضبط عدد ١٣ حالة وتغريمهم غرامه فورية ٥٠ جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وذلك بقلعة قايتباي





وأشار رئيس الحي، رجب عبد الرازق النقيدي إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وجاري المتابعة والعمل مستمر.





يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.



