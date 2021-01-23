ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمجابهة كورونا.. فض 3 أسواق بالإسكندرية.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 11:48 ص
فض 3 أسواق بالإسكندرية
فض 3 أسواق بالإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات، وذلك في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ففي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، قامت إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية ٢٢ برفع الاشغالات بسوق البردويل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولاتزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.

أقرأ أيضًا:

وفي حي الجمرك، قام محمد المغربي، سكرتير عام الحي، بمتابعة رفع وفض الأسواق (سوق الجمعة وسوق الحمام ) ، ورفع الاشغالات والتعديات وإيداعها بديوان عام الحي، والعمل على توسعة الطريق وذلك بميدان التحرير وميدان عرابي، بتواجد الإدارات المعنية بالحي  

وفي سياق آخر تم ضبط عدد ١٣ حالة وتغريمهم غرامه فورية ٥٠ جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وذلك بقلعة قايتباي 

وأشار رئيس الحي، رجب عبد الرازق النقيدي إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وجاري المتابعة والعمل مستمر.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.

لمجابهة كورونا.. فض 3 أسواق بالإسكندرية.. شاهد
لمجابهة كورونا.. فض 3 أسواق بالإسكندرية.. شاهد
لمجابهة كورونا.. فض 3 أسواق بالإسكندرية.. شاهد
لمجابهة كورونا.. فض 3 أسواق بالإسكندرية.. شاهد
لمجابهة كورونا.. فض 3 أسواق بالإسكندرية.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يحدث في المنيا.. تحرير 35 محضرا وتنفيذ 295 إزالة إدارية خلال حملة مكبرة

لمخالفة الإجراءات الاحترازية ... غلق 8 مطاعم ومقاهي ومحلات بالإسكندرية

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 17 منشأة بالإسكندرية

للحد من كورونا... حملات لضبط الأسواق وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

لتيسير الحركة المرورية.. حملات مكثفة للقضاء على الأسواق العشوائية بكفر شكر.. صور

مكون من 7 طوابق .. غلق سنتر تعليمي وحضانة بحي غرب الإسكندرية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: بدون إساءة لأى شخص.. عندنا مشاكل فى كل القطاعات

جريمة مأساوية.. إشعال النيران في جسد فيل حتى الموت

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

ما بنبعش الوهم للناس.. السيسي: في ديسمبر 2021 لن يكون هناك عربة قطار أو جرار قديم على السكة الحديد

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور

أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور