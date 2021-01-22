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محافظات

إعدم 12 طن تامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:52 م
إعدم ١٢ طن تامول
إعدم ١٢ طن تامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية
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أحمد بسيوني
أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، ١٢ طن من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، جاء ذلك بحضور جميع الجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة، على قدم و ساق لحماية أمن و سلامة المواطنين، مشيرا إلى انه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود كونتينر يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة و المهددة لحياة أبنائنا، قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.

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وأوضح الشريف أن مركز الناصرية للمخالفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لاعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب وهي منطقة آمنة و بعيدة تماما عن المواطنين و على مساحة ٣٧ فدان، و مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات. 

وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية  بالتعاون مع وكيل النيابة على عملية اعدام  ١٢ طن من مخدر التامول  منذ الساعة ١ من ظهر أمس وحتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية في تمام الساعة ٧ من صباح اليوم ، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر.
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