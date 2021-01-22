إعدم 12 طن تامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية

أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، ١٢ طن من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، جاء ذلك بحضور جميع الجهات المعنية.





يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.





وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة، على قدم و ساق لحماية أمن و سلامة المواطنين، مشيرا إلى انه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود كونتينر يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة و المهددة لحياة أبنائنا، قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.





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وأوضح الشريف أن مركز الناصرية للمخالفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لاعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب وهي منطقة آمنة و بعيدة تماما عن المواطنين و على مساحة ٣٧ فدان، و مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.



