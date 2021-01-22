إعدم 12 طن تامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية

أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، ١٢ طن من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، جاء ذلك بحضور جميع الجهات المعنية.
يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة، على قدم و ساق لحماية أمن و سلامة المواطنين، مشيرا إلى انه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود كونتينر يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة و المهددة لحياة أبنائنا، قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.
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وأوضح الشريف أن مركز الناصرية للمخالفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لاعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب وهي منطقة آمنة و بعيدة تماما عن المواطنين و على مساحة ٣٧ فدان، و مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.
وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية بالتعاون مع وكيل النيابة على عملية اعدام ١٢ طن من مخدر التامول منذ الساعة ١ من ظهر أمس وحتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية في تمام الساعة ٧ من صباح اليوم ، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر.