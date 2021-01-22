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محافظات

قنصل فرنسا بالإسكندرية: الأكاديمية العربية صرح كبير يطبق أحدث المعايير العلمية

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
زارت جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرع مدينة العلمين الجديدة وكان فى إستقبالها الدكتور مصطفى حسين مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب بفرع العلمين.

واصطحب مستشار رئيس الأكاديمية السفيرة فى جولة تفقدية بكليات الذكاء الإصطناعى وطب الأسنان والصيدلة بالإضافة إلى زيارة بقية المبانى التى يضمها الفرع.

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وقبل نهاية الزيارة إستمعت السفيرة لمحاضرة علمية قدمها الأستاذ الدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الإصطناعى عن أهمية الذكاء الإصطناعى وعن مدى الإهتمام الذى تقدمه الأكاديمية لتقديم كل ما هو جديد وحديث عن هذا العلم لأبنائها الطلاب.

من جانبها ابدت السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالأسكندرية سعادتها بزيارتها لفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وبحفاوة إستقبالها ومشاهدتها للكليات والمبانى التى يضمها الفرع ،مؤكدة على أن الأكاديمية العربية صرح علمى كبير يطبق احدث المعايير فى إنشاء كلياته بالإضافة إلى حرص الأكاديمية على تقديم أعلى جودة تعليمية لطلابها .

وأضافت  قنصل عام فرنسا بالإسكندرية أن التقدم الذى تحرزه الأكاديمية على الصعيد العلمى بين الجامعات يؤكد أنها تسير بشكل علمى مدروس وأن التطوير الذى تقدمه الأكاديمية جاء عن طريق عمل مستمر وشاق بقيادة سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ،مؤكدة إلى أنها على ثقة كبيرة أن تطوير وتأهيل الأكاديمية لطلابها علميا وعمليا سيستمر فى إخراج العديد من الكوادر البشرية الناجحة للمستقبل معربة عن اعتزازها بزيارة هذا الصرح العلمى الكبير.
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