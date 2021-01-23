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رئيس الوزراء: ارتفاع مؤشر مصر 90 مرتبة عالميا في جودة الطرق خلال 5 سنوات.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:57 ص
مدبولي
مدبولي
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ياسمين القصاص

قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إجابة تساؤلات جميع المواطنين على السبب فى سعى الدولة لزيادة الرقعة المعمورة، وذلك لأن من السهل العمل على ارض بكر لا يوجد بها أي تحديات أو مشاكل أو إشغالات من المواطنين، فبالتالى من السهولة إنشاء العديد من المشروعات التى تحتاجها الدولة المصرية، ومنها مدن الجيل الرابع وغيرها من المشروعات القومية.


وأضاف"رئيس مجلس الوزراء"، خلال افتتاح الاستزراع السمكى بشرق بورسعيد، أن تم تنفيذ 22 مدينة جديدة للدولة تتكلف حوالى 700 مليار جنية التى يتم الانتهاء منها خلال الـ 3 سنوات القادمة، بهدف استيعاب زيادة سكانية تصل إلى 30 مليون نسمة سنويا.


وقال رئيس الوزراء، إن الدولة كان لديها مشروعا عملاقا يتضمن إنشاء 7000 كيلو متر جديدة للطرق، بالإضافة إلى 5 آلاف كيلومتر من الطرق لرفع كفاءتها وازدواجها، مؤكدا أن مؤشر مصر في جودة الطرق ارتفع 90 مرتبة على مستوى العالم خلال 5 سنوات فقط.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني. 

وأضاف المتحدث الرسمى، انه من المقرر أن يفتتح  الرئيس ايضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالاضافة الى مشروعات للالبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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