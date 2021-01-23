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على الرغم من الفجوة السكانية.. مدبولي: قادرون على تلبية متطلبات التعليم ما قبل الجامعي.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:56 ص
رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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نورهان رأفت
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، فيما يخص النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي، وزيادة عدد المدارس، وإدخال أنواع جديدة من المدارس، من بينها المدارس اليابانية، التي حققت طلبا كبيرا جدا منذ إنشائها.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد أن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الموانئ البحرية، باستثمارات تصل لـ 50 مليار جنيه، موضحا أنه سبق وأن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمطارات، ومنها مطار سفنكس.

ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

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