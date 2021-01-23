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تخدم 4.5 مليون مواطن بتكلفة 13.5 مليار جنيه.. مدبولي: الانتهاء من تطوير 375 تجمعا ريفيا نهاية العام الجاري

السبت 23/يناير/2021 - 12:09 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة يشاركون في مشروع تطوير القرى المصرية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى كانت تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمهم 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجاري.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أنه تم الانتهاء من كل المشروعات في جميع القرى بالمرحلة الأولى ما عدا بعض منها في مشروعات الصرف الصحي، وطبقا لمعدلات التنفيذ وصلت لـ 50% منها، والمستهدف إنهائها بشكل كامل في نهاية العام الحالي.

وأوضح أن ذلك ليس فقط بتطوير القرى، وإنما هناك مبادرة أيضا تعمل على تطوير المنازل القديمة من الداخل وتضم 58 ألف منزل، سواء من خلال هدمهم وإعادة بنائها بالكامل، أو رفع كفاءتهم، وتزويدهم بوصلات الصرف الصحي والمرافق المختلفة، ورفع كفاءة 113 وحدة صحية، وإضافة 3 آلاف فصل جديد، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الطرق.
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