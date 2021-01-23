لتصوير الحفلات والأفراح.. ضبط طائرات درون بحوزة ٣ أشخاص بالقاهرة





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد قيام شخص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" غير مصرح بتداولها داخل البلاد للبيع من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .





وتمكن رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبطه وتبين أنه (مصور) وبحوزته الطائرة.





وإعترف بشراء الطائرة المضبوطة من أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية .





وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص يعمل "مصور" يحوز ذات الطائرة وأنه يستخدمها فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح ، تم ضبطه وبصحبته (مصور) وبحوزتهما الطائرة ، واعترفوا بحيازتهم للطائرتين بقصد استخدامهما فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح .