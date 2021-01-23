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توك شو

السيسي عن مشروع تطوير 1500 قرية: مش هنخلي فيها حاجة ناقصة

السبت 23/يناير/2021 - 12:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تبذل جهدا غير مسبوق في شتى المجالات وتحقق تقدما كبيرا تشيد به كل المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن مشروع الـ 1500 قرية يتم تطويرها كمرحلة أولى، هي تضمن تطوير القرى من أصغر مركز ونجع بها إلى توابعها، وهذا لرفع مستوى معيشة الفرد بها، معقبا: "إحنا مش هنخلي في القرى دي حاجة ناقصة".

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أن هذه المشروعات ليس المعني بها هيئة المجتمعات العمرانية ومؤسسات الدولة فقط، وإنما نحتاج إلى حشد كل طاقتنا للعمل بتلك القرى المصرية، وحث الشعب والمواطنين على التعاون في تلك المشروعات.

وأوضح أنه سيتم أعمال "السفلتة" للمحاور الرئيسية في القرى، وترميم ورفع كفاءة كل خدماتها من مياه وصرف وتعليم وغيرها، مؤكدا أن هذه المشروعات توفر فرص عمل للمقاولين المحليين لأنهم يستطيعوا مشاركة الدولة في تلك المشروعات.

وأشار إلى أنه بناء على طلب أهالي القرى حفاظا على صحة الدواب في السير سيتم ترك جزء من المحاور الداخلية من دون "سفلتة"، وهذا يؤكد أخذ الدولة بمطالب المواطنين في عين الاعتبار.

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