اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية تحدد: نسبة الحضور الجماهيرى للمباريات 30%

حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2020، التي تنطلق في 4 فبراير المقبل، في الدوحة بقطر، نسبة الحضور الجماهيري في المباريات.





وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة الحضور الجماهيري في المباريات ستحدد بـ 30% من سعة ملعبي استاد المدينة التعليمية وأحمد بن علي.





ويقام مونديال الأندية في الفترة من 4 وحتى 11 فبراير المقبل، على ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي.





وأسفرت القرعة، التي أجريت في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، يوم الأربعاء الماضي، عن مواجهة عربية خالصة بين الأهلي والدحيل القطري، في الدور ربع النهائي.



