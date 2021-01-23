13 فبراير.. الحكم في دعوى تسليم المقاول الهارب محمد علي من إسبانيا

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة ، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية للحكم بجلسة ١٣ فبراير المقبل .





وأوضحت الدعوى ،أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق ، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات





وأشارت إلى أن محمد علي قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة .