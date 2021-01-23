محافظ أسيوط: تشكيل لجان متابعة للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تشكيل لجان متابعة للمشروعات الجارى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع كل القطاعات التنفيذية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، وذلك تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.





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وقام يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج يرافقه لجنة من جهاز التعمير لقطاع شمال ووسط الصعيد برئاسة المهندس محمد فوزى النشار بجولة تفقدية بمدينة ابوتيج قريتى باقور والنخيلة بمشاركة المهندسة هبة محمد عبد الباقى مدير المشروع والمهندسة ولاء عدلى أبو رحمة، المهندس أحمد فتحى، المهندس احمد توفيق لتفقد المشروعات المقترح تنفيذها على ارض مركز أبو تيج لخدمة أبناء مركز ابوتيج وتلبية احتياجاتهم واستكمال اعمال التطوير فى مختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والرصف والطرق والإسعاف والطب البيطرى الشباب والرياضة وغيرها من الخدمات والمرافق.





وتم خلال الجولة التفقدية معاينة مشروعات بقرية باقور تمثلت فى تطوير ورفع كفاءة وحدة الطب البيطري وتطوير ورفع كفاءة المجزر وتركيب خط نصف آلى وإنشاء وحدة إسعاف وصيانة وتنجيل الملعب وتطوير مركز الشباب وإحلال وتجديد "كلى" الوحدة الصحية بباقور ورصف الطرق.



