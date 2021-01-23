مقدار دية الإجهاض وهل يجوز بعد نفخ الروح؟ الأزهر يجيب.. فيديو

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه: "هل هناك دية للإجهاض ؟ وما مقدارها لو كان عمر الجنين أقل من 3 أشهر؟".









وأجاب الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإجهاض بعد 120 يوما لا يجوز شرعا لأنه أصبح روحا كأنه يعيش بجانبنا في الحياة وهذا بإجماع الآراء من أهل العلم.

















وأضاف عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه يجوز الإجهاض بعد 120 يوما في حالة إذا ما قال الطبيب لو كان وجوده خطرا على حياة الأم وأنه سينهي حياتها لا محالة لو استمر في بطنها.









وأشار إلى أن شهادة الطبيب تعتبر لها الأولوية في هذه المسالة فهو الذي يحكم على خطورته من عدمها على صحة الأم.









وذكر أنه لو تم الإجهاض لعذر شرعي، فإنه يتم إخراج دية الإجهاض ومقدارها عشر الدية، فالدية مثلا مائة ناقة، أو 4 كيلو وربع من الذهب، بحد أقصى ، فيخرج من هذه القيمة العشر، منوها أن هذا هو حد الدية الأعلى وقد تنخفض حتى تصل إلى العفو.









متى تصلي المرأة بعد الإجهاض؟