مقدار دية الإجهاض وهل يجوز بعد نفخ الروح؟ الأزهر يجيب.. فيديو

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه: "هل هناك دية للإجهاض؟ وما مقدارها لو كان عمر الجنين أقل من 3 أشهر؟". وأجاب الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإجهاض بعد 120 يوما لا يجوز شرعا لأنه أصبح روحا كأنه يعيش بجانبنا في الحياة وهذا بإجماع الآراء من أهل العلم. وأضاف عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه يجوز الإجهاض بعد 120 يوما في حالة إذا ما قال الطبيب لو كان وجوده خطرا على حياة الأم وأنه سينهي حياتها لا محالة لو استمر في بطنها.
وأشار إلى أن شهادة الطبيب تعتبر لها الأولوية في هذه المسالة فهو الذي يحكم على خطورته من عدمها على صحة الأم.
وذكر أنه لو تم الإجهاض لعذر شرعي، فإنه يتم إخراج دية الإجهاض ومقدارها عشر الدية، فالدية مثلا مائة ناقة، أو 4 كيلو وربع من الذهب، بحد أقصى ، فيخرج من هذه القيمة العشر، منوها أن هذا هو حد الدية الأعلى وقد تنخفض حتى تصل إلى العفو.
متى تصلي المرأة بعد الإجهاض؟
"ما هو وقت صلاة المرأة التي أسقطت جنينًا وهل يختلف الأمر بين السقط الذى استبان خلقه والذى لم يستبن؟"، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة إنه لا يخلو المرأة التي أسقطت جنينًا من حالين: الأول: أن يكون السقط تام الخلق أو يكون قد استبان خلقه من يد ورجل أو غير ذلك فتكون المرأة في حكم النفساء. وهو المفتى به من قول الحنفية والحنابلة. فلا يحل لها الصلاة أو الصيام كما لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تطهر من دم النفاس أو تتم أربعين يومًا . ولا حد لأقل دم النفاس فإن انقطع عنها ولو لساعات طهرت واغتسلت. وإن زاد الدم عن الأربعين يوما فهوى كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة.
وقال المرداوي: "يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان، على الصحيح من المذهب، ونص عليه".
أما الثاني: أن يكون السقط لم يستبن خلقه فتأخذ حكم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلى به ما شاءت وتصوم وغير ذلك، وهو المفتى به أيضًا من قول الحنفية والحنابلة.
وقال السرخسي من الحنفية: [فأما إذا أسقطت سقطًا، فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها].
وقال ابن قدامة من الحنابلة: [إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان، فهو نفاس. نص عليه - أي الإمام أحمد - وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس].