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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد الموقف الجديد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 02:51 م
تطبيق الإجراءات الإحترازية
تطبيق الإجراءات الإحترازية
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، وذلك لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواقف العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد شارع ابراهيم المغازى، وذلك لمتابعة أعمال تطوير توسعة الشارع والرصف بالانترلوك، مشددًا على مساعدة أصحاب المحلات بإزالة التعديات دون أضرار .

كما تفقد شارع النبوى والمهندس لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة موجهًا بتكوين 5 فرق من مجلس المدينة لمساعدة أصحاب المحال فى أعمال إزالة التعديات فى الشارع العمومي دون أضرار بهم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة دورة المياه العامة بالشارع.

كما تفقد شارع عبد الهادى راضى لمتابعة أعمال التجميل والرصف بالانترلوك وإقامة مقاعد لراحة المواطنين من بداية الشارع حتى نهايته ، موجهًا بتوسعة الرصيف الجانبى بشارع الجيش لتسيير العملية المرورية للمواطنين وتشجير الجزيرة الوسطى بداية من ميدان النصر حتى إشارة المرور أمام عمر أفندى.
محافظ كفر الشيخ يتفقد الموقف الجديد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الموقف الجديد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الموقف الجديد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد الموقف الجديد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور
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