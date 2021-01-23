محافظ كفر الشيخ يتفقد الموقف الجديد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، وذلك لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواقف العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





كما تفقد شارع ابراهيم المغازى، وذلك لمتابعة أعمال تطوير توسعة الشارع والرصف بالانترلوك، مشددًا على مساعدة أصحاب المحلات بإزالة التعديات دون أضرار .





كما تفقد شارع النبوى والمهندس لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة موجهًا بتكوين 5 فرق من مجلس المدينة لمساعدة أصحاب المحال فى أعمال إزالة التعديات فى الشارع العمومي دون أضرار بهم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة دورة المياه العامة بالشارع.



