السيسي: مش هنجور على مياه دولة تانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم على إعادة صياغة حقيقية للمياه فى مصر، معقبا: "مش هنجور على مياه دولة أخرى".





وأضاف الرئيس أن مشروع تبطين الترع وفر لمصر مياها كانت مفقودة، لافتا إلى أن المشروع رفع جودة الـ 20 ألف كم المستخدمة فى شبكة رى الترع بحيث أصبح يمكن الحصول على حوالي مليار متر من تلك المياه.





وأكد الرئيس السيسى، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يجب الإنفاق على مصادر المياه حتى تتمكن الدولة المصرية من استخدامها الجيد، كاشفا أنه يتم التخطيط فى تنفيذ محطة مدينة الحمام، التى تبلغ طولها حوالى 6 ملايين متر، بتكلفة 20 مليار جنيه، لتحلية مياه الصرف بمعادلة ثلاثية، معتبرا أن كل هذه المشروعات تتمثل فى العديد من المحطات التى تعود فائدتها على الترع المبطنة، ومن ثم تصل إلى أراضٍ يمكن زراعتها.





وأشار إلى أن المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد، خاصة أن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك، بس عيش هنا، واحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا".





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.









ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.