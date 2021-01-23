3 منتخبات لكرة اليد فى ضيافة منطقة آثار الهرم.. صور

استقبلت منطقة آثار الهرم، عددا من منتخبات كرة اليد المشاركة في النسخة الـ ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير.





وحرص أعضاء منتخبات كل من أيسلندا، والجزائر، وأورجواي لكرة اليد علي زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة تمثال أبو الهول، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.





تجدر الاشارة الي أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.





وقد زار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان، وألمانيا والكونغو منطقة الأهرامات وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.



