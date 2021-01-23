نائب الشيوخ: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يوفر 10 آلاف فرصة عمل





قال المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من المشروعات العملاقة التي توفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات في مجال الاستزراع السمكي.





وأشار عفيفي، في بيان له، إلى أن المشروع يساهم في إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، ومن ثم توفير فرص عمل والذي سينصب على انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة، فضلا عن استهدافه تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة والذي سينعكس بالطبع على دفع عجلة الاقتصاد المصري.



