هل يجوز أداء السنن الراتبة قبل الأذان بدقائق؟.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا يجوز أداء السنة الراتبة قبل الأذان او قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقائق، لأنها بذلك تعد نافلة وليست راتبة.
وأضاف "جمعة" خلال إجابته على اسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي قائلا: السنة الراتبة لا تكون إلا بعد الأذان فمثلا: سنة الظهر القبلية أربع ركعات لا يجوز أداؤها قبل الأذان بخمس دقائق.
وتابع: السنة الراتبة والسنن النافلة الهدف منها تعويض الخلل في الصلاة أو غفران للذنوب ، فإذا كنت متعجلا وتريد ان تصلي الظهر مباشرة فور الآذان فيجوز لك ان تصلي أربع ركعات سنة الظهر قبل الأذان بنية النافلة وليس الراتبة ثم صلى الظهر فور سماع الأذان . وإذا فعلت وصليت السنة الراتبة دون علم فلا تبطل صلاتك ولكنها ستؤجر على أنها سنة نافلة.
هل يجوز أداء الصلاة بمجرد سماع الأذان وقبل ان يكمل المؤذن صيغة الأذان كاملة؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
أجاب ممدوح، قائلًا: إن الآذان ليس إلا إعلاما بدخول الوقت وبما أن وقت الصلاة يدخل سواء كان هناك آذان ام لا فانه بالتالي يمكن أن تصلي مباشرة دون انتظار لاستكمال الآذان.
ورد الشيخ محمود شلبي
، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: « وقت الصلاة يبدأ منذ بدء الأذان، فلو بدء أذان الظهر الساعة 11.45 مثلًا،
فمنذ هذا الوقت يجوز أداء الصلاة؛ لأنه قد بدء وقتها، وليس شرطًا الانتظار لانتهاء المؤذن من الأذان.
وأضاف « شلبي» أن الأولى والأفضل للمصلي الانتظار حتي ينتهي المؤذن، ويدعو بالدعاء الوارد عقبه حتي تحل عليه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومن ثم يؤدي الصلاة.
وأوضح أـمين الفتوى أنه إذا كانت هناك ضرورة شديدة تسدعي أداء الصلاة على الفور وعدم تحمل وقت الانتهاء من الأذان؛ يؤدي الصلاة وتكون صحيحة ولا شيء عليه