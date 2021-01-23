هل يجوز أداء السنن الراتبة قبل الأذان بدقائق؟.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا يجوز أداء السنة الراتبة قبل الأذان او قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقائق، لأنها بذلك تعد نافلة وليست راتبة.





وأضاف "جمعة" خلال إجابته على اسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي قائلا: السنة الراتبة لا تكون إلا بعد الأذان فمثلا: سنة الظهر القبلية أربع ركعات لا يجوز أداؤها قبل الأذان بخمس دقائق.





وتابع: السنة الراتبة والسنن النافلة الهدف منها تعويض الخلل في الصلاة أو غفران للذنوب ، فإذا كنت متعجلا وتريد ان تصلي الظهر مباشرة فور الآذان فيجوز لك ان تصلي أربع ركعات سنة الظهر قبل الأذان بنية النافلة وليس الراتبة ثم صلى الظهر فور سماع الأذان . وإذا فعلت وصليت السنة الراتبة دون علم فلا تبطل صلاتك ولكنها ستؤجر على أنها سنة نافلة.



