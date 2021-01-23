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أخبار العالم

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

السبت 23/يناير/2021 - 04:20 م
لاري كينج مذيع شبكة
لاري كينج مذيع شبكة سي إن إن
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ا ش ا
 توفي لاري كينج، مذيع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم /السبت/، عن عمر ناهز 87 عاما.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن كينج، الذي قدم برنامج "لاري كينج لايف" لأكثر من 25 عاما، أصبح رمزًا من خلال المقابلات التي أجراها مع عدد لا يحصى من صانعي الأخبار، واصفة إياه بـ"أسطورة" البرامج الحوارية "توك شو".

وأشارت إلى أن تشانس كينج أكد وفاة والده صباح اليوم، مضيفة أن حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلن وفاته كذلك.

ونقلت الشبكة عن مصدر مقرب من أسرة كينج، قوله إن كينج كان قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا في أوائل يناير الجاري، مشيرة إلى أنه عانى من عدد من المشاكل الصحية ، وأصيب بعدة أزمات قلبية، كما كشف في عام 2017 عن إصابته بسرطان الرئة، وخضع لعملية جراحية ناجحة لعلاجه.
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