أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم الجبلاية بسبب محمد الشناوي.. الزمالك يلغى قرارا لـ مرتضى منصور

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه الحاد على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد عقب تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيهًا إلى مباراة واحدة وغرامة 50 ألف فقط.
فتح الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، النار على أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب اللائحة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.
كشف تقرير بريطاني، اليوم، السبت، عن موقف النجم المصري محمد صلاح من الرحيل عن فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قررت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك فى اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس، الجمعة، إلغاء قرار المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي المستبعد بقرار وزارة الشباب والرياضة، بشأن شطب عضوية ٢٥ عضوا عاملا تقريبا.
وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، رسالة لجماهير ناديه، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الريدز، عن شهر ديسمبر الماضي.
أكد تقرير صحفي اليوم، السبت، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقع بالفعل عقوبة الحرمان لنسختين من دوري الأبطال على نادي الهلال السعودي، بعدما اعتبره منسحبا في النسخة الماضية، بسبب فيروس كورونا، بعد إصابة أكثر من 17 لاعبًا في الفريق.
علق عجيز الشرباصي الحكم السابق على الحالة الجدلية فى مباراة سموحة وبيراميدز التى لم يحتسب خلالها الدولى محمد عادل هدفا لصالح الفريق السكندرى.
أكد أحمد ياسر المحمدي مدافع فريق الدحيل القطري "شقيق حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق"، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر بسبب حبه لـ محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.
تصاعدت أزمة اتحاد الكرة مع مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عقب تقديم رئيس النادى السكندرى شكوى إلى الجبلاية للتضرر من عدم إحتساب هدف لفريقه فى مرمى المنافس رغم تخطى الكرة حاجز المرمى.