أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم الجبلاية بسبب محمد الشناوي.. الزمالك يلغى قرارا لـ مرتضى منصور

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه الحاد على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد عقب تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيهًا إلى مباراة واحدة وغرامة 50 ألف فقط.





