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رياضة

شوبير يفتح النار على رئيس اللجنة الثلاثية بسبب اللائحة الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
فتح الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، النار على أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب اللائحة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.


وأكد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه بقناة "أون تايم سبورتس"، أن اللائحة الجديد تم تسليمها لـ رئيس اللجنة يوم 23 ديسمبر الماضي على أن يتم إرسالها لـ اللجنة الأوليمبية ليتم اعتمادها ونشرها رسميا.


وقال إن تلك اللائحة اختفت تماما، حيث تم بها بعض التعديلات من قبل رئيس اللجنة، مشددا على أنه حتى وإن كانت تلك التعديلات بـناءً على طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فلا يحق لهم، خاصة عقب موافقة الجمعية العمومية عليها.


وسخر شوبير قائلا: "تحس إن اللائحة دي مكسوفة، مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك"، مشددا على أنه فور إعلان اللائحة ستتم مقارنته بما وافقت عليه الجمعية العمومية، حيث إن أي تعديل يعد تزويرا رسميا.
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