الأزمة تشتعل.. رئيس سموحة يطلب شطب حامل راية مباراة بيراميدز والجبلاية ترفض العقوبات

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يتقدم بشكوي رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع مباراته مع بيراميدز، ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا فى هذه المباراة أو إعادتها فى نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا فى حالة التردد فى ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري.