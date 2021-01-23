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رياضة

الأزمة تشتعل.. رئيس سموحة يطلب شطب حامل راية مباراة بيراميدز والجبلاية ترفض العقوبات

السبت 23/يناير/2021 - 04:13 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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يسرى غازى
تصاعدت أزمة اتحاد الكرة مع مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عقب تقديم رئيس النادى السكندرى شكوى إلى الجبلاية للتضرر من عدم إحتساب هدف لفريقه فى مرمى المنافس رغم تخطى الكرة حاجز المرمى.

ورفضت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، توقيع أية عقوبات على حكم الفيديو وائل فرحان وحامل الراية فى اللقاء بعد توجيه إتهامات إلى الثنائى بالتسبب فى عدم احتساب هدفا لصالح فريق سموحة.

واستندت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية إلى أن الواقعة يصعب على حامل الراية وحكم الفيديو حسم القرار ما ينجم عنه عدم صدور أى قرارات عقابية حيال ذلك.
 
وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تقديم الفريق السكندري بشكوى رسمية لدى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للمطالبة بشطب حكم الراية لمباراة سموحة وبيراميدز.

وجمع مباراة الفريقين أمس الجمعة بالدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك على خلفية عدم احتسابه لهدف مؤكد للفريق السكندري بعدما ثبت دخول شريف إكرامي حارس مرمى الفريق السماوي بالكرة داخل مرماه فى إحدى هجمات سموحة.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يتقدم بشكوي رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع مباراته مع بيراميدز، ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا فى هذه المباراة أو إعادتها فى نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا فى حالة التردد فى ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري.
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