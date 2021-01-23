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رياضة

ميرور البريطانية تحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

السبت 23/يناير/2021 - 04:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
كشف تقرير بريطاني، اليوم، السبت، عن موقف النجم المصري محمد صلاح من الرحيل عن فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان النجم المصري محمد صلاح، أثار الجدل خلال الأيام الماضية، بفتحته الباب أمام انتقاله أمام برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن تصريحات محمد صلاح بشأن إمكانية انضمامه إلى ليفربول، كانت خطة منه لإجبار إدارة الريدز على الجلوس معه لتجديد عقده وتحسينه.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ليفربول غير منشغلة حاليًا بتجديد عقد محمد صلاح، حيث تبقى عامان على انتهاء عقده مع ليفربول، وبالتالي فإن انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد في سن الـ 31 عاما أمر صعب.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة أو ريال مدريد لا يستيطعان شراء محمد صلاح خلال الفترة الحالية، بسبب الأزمة المالية التي يمران بها.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدافا، بفارق هدف واحد عن ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون اللذين يتوجدان في المركز الثاني.

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