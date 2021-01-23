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رياضة

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

السبت 23/يناير/2021 - 01:38 م
أحمد سليمان
أحمد سليمان
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منتصر الرفاعى
قررت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك فى اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس، الجمعة، إلغاء قرار المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي المستبعد بقرار وزارة الشباب والرياضة، بشأن شطب عضوية ٢٥ عضوا عاملا تقريبا.


ونظرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز فى تظلم هؤلاء الأعضاء على قرار شطب عضويتهم وقررت إعادتهم مرة أخرى.


وعلم "صدى البلد" أن من بين الأعضاء الذين أعادت اللجنة القضائية بالزمالك عضويتهم بالأمس ولغت قرار شطبهم من قبل مرتضى منصور كلا من اللواء أحمد سليمان، المرشح السابق على رئاسة النادي وعضو المجلس الأسبق، والدكتور مصطفى عبد الخالق، عضو المجلس السابق، والدكتور عبد الله جورج، عضو المجلس الأسبق، وهانى شكري، عضو المجلس الأسبق.


كما قررت اللجنة إعادة عضوية كل من أثبت حصوله على حكم قضائي بعدم زوال عضويته وعدم صحة قرار شطبه.
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