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رياضة

اللجنة القضائية تعيد 4000 عضو عامل شطبهم مرتضى منصور

الخميس 21/يناير/2021 - 03:17 م
اللواء عماد عبدالعزيز
اللواء عماد عبدالعزيز
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القسم الرياضى

قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز إلغاء قرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الموقوف  بشطب بعض العضويات العاملة بدون سند قانونى .

ومنحت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك الحق لما يقرب من 4000 عضو عامل بالعودة لممارسة حقه بدخول النادي حال امتلاكه حكم قضائى بالعودة وكذلك عدم وجود ما يمنع من شطبهم.

وقالت اللجنة القضائية وفقا لمصادر داخل النادي : يعود مباشرة لعضوية النادي الأبيض كل من معه إثبات أنه سدد في قسم الشرطة ومن لا يملك أي دليل على محاولة السداد سيدفع ضعف مبلغ الاشتراك لاسترداد العضوية وهذا الأمر سينعش خزينة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إيقاف المجلس السابق لنادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب مخالفات إدارية حيث تتولى النيابة التحقيق في كل ملفات النادي الأبيض في عهد المجلس السابق .

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