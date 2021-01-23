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رياضة

قبل مواجهتهما بالدوري.. تفوق تاريخي لـ الزمالك على أسوان

السبت 23/يناير/2021 - 02:18 م
الزمالك ضد أسوان
الزمالك ضد أسوان
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القسم الرياضي
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره فريق أسوان، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقابل الزمالك وأسوان، "19" مرة من قبل في بطولة الدوري، فاز أبناء ميت عقبة في 13 مباراة، ولم ينجح تماسيح النيل في تحقيق الفوز في أي مناسبه من قبل، وتعادلا في 6 لقاءات.

وأحرز لاعبو الفارس الأبيض "40 هدفًا" في شباك أسوان، فيما سجل لاعبو زهرة الجنوب "9 أهداف" في مرمى الزمالك.

المواجهة الأولى جمعت الزمالك مع فريق أسوان، موسم 1991، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. 

بينما تقابل الفريقين 4 مباريات في العقد الأخير، الأولى انتهت بدون أهداف عام 2015-2016، ومباراة الإياب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الموسم التالي، انتهت المباراتين بالتعادل السلبي ذهابًا وإيابًا بين الفريقين.

وفي الجولة الماضية، فاز الزمالك على فريق الجونة، بهدف نظيف، سجله يوسف أوباما، فيما تعادل أسوان مع غزل المحلة بنتيجة 1-1، سجل للمحلة خالد كساب، وتعادل محمد العشري لتماسيح النيل.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز السادس على التوالى وتعزيز انطلاقته، فى ظل تألق لاعبيه ونجومه، لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري، التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز على المقاولون العرب 3 - 2.

في المقابل، يطمح أبناء الجنوب في خطف ولو نقطة ثمينة من الفارس الأبيض، تضمن تحسين مركزهم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 19 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعد أن لعب 7 مباريات، فاز فى 6 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدف، واستقبلت شباكهم هدفين. 

على الجانب الآخر، يدخل أسوان مباراة اليوم وهو يمتلك رصيد 7 نقاط يحتل بهم المركز الخامس عشر بجدول الدورى، بعد أن لعب 7 مباريات، حققها من الفوز فى  مباراتين، والتعادل فى لقاء و خسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبل 9 أهداف.
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