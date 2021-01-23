رغم رفض الزمالك.. لماذا يصر سانت إيتيان على ضم مصطفى محمد؟

يواصل نادي سانت إيتيان ضغطه على إدارة الزمالك من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لتقارير صحفية ، فإن نادي سانت إيتيان فتح ملف صفقة مصطفى محمد مجددا خلال الساعات الماضية، حيث عرض على القلعة البيضاء 5 ملايين دولار، منهم 3 ملايين كاش من أجل الموافقة على بيع اللاعب، إلا أن نادي الزمالك لا ينوى التفريط في خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.





كان نادي الزمالك، رفض مؤخرا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.





وحاول نادي سانت إيتيان إصلاح ما أفسده رومير بتقديم اعتذار لنادي الزمالك، من أجل فتح ملف ضم مصطفى محمد مجددا.





لكن لماذا يصر سانت إيتيان على ضم مصطفى محمد؟





- يأتي فريق سانت إيتيان في المركز الثالث ضمن قائمة أسوأ خط هجوم في الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 20 هدفا.





- يواجه فريق شبح الهبوط إلى دور الدرجة الثانية، بسبب العقم الهجومي والتخبط الدفاعي، حيث يتواجد الفريق في المركز الـ 16، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي.





- نادي سانت إيتيان يمر بأزمة مالية ولن يستطيع التعاقد مع مهاجم أوروبي سوبر لحل أزمة الهجوم، لذلك يصر على ضم مصطفى محمد، أحد أبرز مواهب قارة أفريقيا في السنوات الأخيرة.





- القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد في تضاعف مستمر، حيث ارتفعت قيمته التسويقية خلال الفترة الأخيرة من 950 ألف يورو إلى 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، وبالتالي سيحقق مكاسب مادية كبرى للنادي الفرنسي حال تمت الصفقة.











